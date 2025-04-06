Секрет стирки подушек, который спасает от плесени и комков

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли стирать подушки в машинке? Кажется, проще простого — закинул подушку в машинку и готово. Но не всё так очевидно. От выбора режима и моющего средства до особенностей наполнителя — нюансов хватает.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Какие подушки можно стирать

Стирка допустима, если подушка сшита из:

Холлофайбера, синтепона, полиэстера.

Пуха и пера (натурального или искусственного).

Бамбука, эвкалипта (тенселя), шерсти.

Микрофибры.

Но даже тут есть нюанс: сначала проверьте бирку. Иногда производитель не рекомендует стирку для пуха и шерсти.

Какие нельзя

Под запретом — наполнители, которые теряют свойства от воды:

Ортопедическая пена, латекс, memory foam.

Гречишная шелуха, семена, рис.

Они впитывают влагу, плохо сохнут, могут плесневеть.



Как правильно постирать подушку

Моющее средство. Жидкий гель — лучший выбор. Порошок может не раствориться и остаться внутри, вызывая аллергию.

Способ стирки. Можно стирать целиком или распороть — в последнем случае подушка отстирается лучше, но хлопот больше.

Температура и режим. Если нет точных указаний, ориентируйтесь на бережную стирку:

Вода 30-40 °C.

Режим "деликатный" или "пух/синтетика".

Отжим до 500 оборотов.

Двойное полоскание.

Лайфхак: добавьте в барабан резиновые мячики — наполнитель не собьётся в комки

Сушка

В сушильной машине — только если это указано на бирке.

На воздухе — на горизонтальной поверхности, вдали от солнца.

На батарее — нельзя: наполнитель слежится.

Если стирка противопоказана

Для ортопедических и гречишных моделей — только сухой уход:

Проветривание каждые 2-3 месяца.

Чистка — сухими средствами или влажной тканью.

Чехол — надевайте защитный и стирайте отдельно.

Подушки нужно менять каждые 2-3 года — даже при хорошем уходе наполнитель теряет форму и не поддерживает шею.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



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