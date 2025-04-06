Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЕС может вернуть 240 миллиардов евро России — что будет, если Венгрия заблокирует новые санкции
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Опасность в тарелке после 21:00: даже полезная еда под ударом
Хачапури за 15 минут: всё, что вам нужно — это сыр и минимум усилий
ТОП-5 военных грузовиков СССР, которые прошли все испытания
Прогулка вслепую: деталь, из-за которой вы теряете связь с собакой прямо на улице
Помидоры налились как на дрожжах — и всё благодаря скромному соседу с грядки
Ресницы-антитренд: как распознать неэстетичное наращивание до выхода из салона
После зимы — только на СТО? Нет, если сделаешь эти 10 проверок

Секрет стирки подушек, который спасает от плесени и комков

2:16
Недвижимость

Можно ли стирать подушки в машинке? Кажется, проще простого — закинул подушку в машинку и готово. Но не всё так очевидно. От выбора режима и моющего средства до особенностей наполнителя — нюансов хватает.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Какие подушки можно стирать

Стирка допустима, если подушка сшита из:

  • Холлофайбера, синтепона, полиэстера.
  • Пуха и пера (натурального или искусственного).
  • Бамбука, эвкалипта (тенселя), шерсти.
  • Микрофибры.

Но даже тут есть нюанс: сначала проверьте бирку. Иногда производитель не рекомендует стирку для пуха и шерсти.

Какие нельзя

Под запретом — наполнители, которые теряют свойства от воды:

  • Ортопедическая пена, латекс, memory foam.
  • Гречишная шелуха, семена, рис.

Они впитывают влагу, плохо сохнут, могут плесневеть.


Как правильно постирать подушку

  • Моющее средство. Жидкий гель — лучший выбор. Порошок может не раствориться и остаться внутри, вызывая аллергию.
  • Способ стирки. Можно стирать целиком или распороть — в последнем случае подушка отстирается лучше, но хлопот больше.
  • Температура и режим. Если нет точных указаний, ориентируйтесь на бережную стирку:
  • Вода 30-40 °C.
  • Режим "деликатный" или "пух/синтетика".
  • Отжим до 500 оборотов.
  • Двойное полоскание.

Лайфхак: добавьте в барабан резиновые мячики — наполнитель не собьётся в комки

Сушка

  • В сушильной машине — только если это указано на бирке.
  • На воздухе — на горизонтальной поверхности, вдали от солнца.
  • На батарее — нельзя: наполнитель слежится.

Если стирка противопоказана

Для ортопедических и гречишных моделей — только сухой уход:

  • Проветривание каждые 2-3 месяца.
  • Чистка — сухими средствами или влажной тканью.
  • Чехол — надевайте защитный и стирайте отдельно.
  • Подушки нужно менять каждые 2-3 года — даже при хорошем уходе наполнитель теряет форму и не поддерживает шею.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Садоводство, цветоводство
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите Аудио 
Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле
Еда и рецепты
Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Сводка с фронта: армия РФ наступает на Сумы, Лондон отправит своих солдат в Одессу? Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Последние материалы
После зимы — только на СТО? Нет, если сделаешь эти 10 проверок
Тофу в яйцах — для тех, кто хочет удивить, но не хочет сильно напрягаться с закуской
Сводка с фронта: армия РФ наступает на Сумы, Лондон отправит своих солдат в Одессу?
Сложный, но гениальный: Михаил Тарабукин раскрыл особенности характера Дмитрия Нагиева
Не нужно тренироваться каждый день: всего 150 минут в неделю могут продлить жизнь
Трамп рискует погрузить мир в экономический кризис: Франция уже теряет миллиарды из-за новых пошлин
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Когда помочь — значит спасти: здесь лечат тех, кого не берёт обычная больница
Этого лучше не делать: что может значить взгляд кошке прямо в глаза
Вот что испортило ваш матрас — и как это можно было предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.