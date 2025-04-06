Секрет стирки подушек, который спасает от плесени и комков

Можно ли стирать подушки в машинке? Кажется, проще простого — закинул подушку в машинку и готово. Но не всё так очевидно. От выбора режима и моющего средства до особенностей наполнителя — нюансов хватает.
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Стиральная машина
Какие подушки можно стирать
Стирка допустима, если подушка сшита из:
Холлофайбера, синтепона, полиэстера.
Пуха и пера (натурального или искусственного).
Бамбука, эвкалипта (тенселя), шерсти.
Микрофибры.
Но даже тут есть нюанс: сначала проверьте бирку. Иногда производитель не рекомендует стирку для пуха и шерсти.
Какие нельзя
Под запретом — наполнители, которые теряют свойства от воды:
Ортопедическая пена, латекс, memory foam.
Гречишная шелуха, семена, рис.
Они впитывают влагу, плохо сохнут, могут плесневеть.
Как правильно постирать подушку
Моющее средство. Жидкий гель — лучший выбор. Порошок может не раствориться и остаться внутри, вызывая аллергию.
Способ стирки. Можно стирать целиком или распороть — в последнем случае подушка отстирается лучше, но хлопот больше.
Температура и режим. Если нет точных указаний, ориентируйтесь на бережную стирку:
Вода 30-40 °C.
Режим "деликатный" или "пух/синтетика".
Отжим до 500 оборотов.
Двойное полоскание.
Лайфхак: добавьте в барабан резиновые мячики — наполнитель не собьётся в комки
Сушка
В сушильной машине — только если это указано на бирке.
На воздухе — на горизонтальной поверхности, вдали от солнца.
На батарее — нельзя: наполнитель слежится.
Если стирка противопоказана
Для ортопедических и гречишных моделей — только сухой уход:
Проветривание каждые 2-3 месяца.
Чистка — сухими средствами или влажной тканью.
Чехол — надевайте защитный и стирайте отдельно.
Подушки нужно менять каждые 2-3 года — даже при хорошем уходе наполнитель теряет форму и не поддерживает шею.
Уточнения
Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.