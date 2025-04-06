Хачапури за 15 минут: всё, что вам нужно — это сыр и минимум усилий

Хачапури — это традиционное грузинское блюдо, которое, несмотря на свою простоту, всегда восхищает своей невероятной вкусностью. Это сочетание тонкого, хрустящего слоёного теста и тягучего сыра, которое идеально подходит как для завтрака, так и для ужина. У каждого региона Грузии есть своя вариация этого блюда, но классический хачапури — это то, что останется любимым в любой семье. Пожалуй, это один из самых известных рецептов грузинской кухни, который легко приготовить даже в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Продукты для приготовления хачапури по-грузински (на 6 порций):

Сыр твёрдый — 300 г (лучше всего использовать сыр, который плавится, например, сулугуни или адыгейский, но подойдет и другой твёрдый сыр)

Масло сливочное — 50 г

Тесто слоёное — 1 упаковка (можно использовать готовое слоёное тесто, но если хотите, можно приготовить его и дома)

Пошаговый процесс приготовления хачапури по-грузински:

1. Подготовка сыра

Для начала необходимо натереть твёрдый сыр на крупной тёрке. Важный момент: сыр должен быть таким, чтобы он хорошо плавился, ведь именно этот момент придаёт хачапури ту самую тягучесть, за которую его все так любят. Можно использовать классический грузинский сыр сулугуни, но вполне подойдёт и обычный твёрдый сыр, который легко плавится.

2. Подготовка теста

Слоёное тесто — это основа хачапури. Его можно использовать как готовое, так и приготовить самостоятельно, если у вас есть время и желание. Разделите тесто на равные квадраты. Размер квадрата зависит от того, какого размера вы хотите получить хачапури. Раскатайте каждый квадрат теста до нужной толщины.

3. Наполнение теста

В центре каждого квадрата теста выложите щедрую порцию натертого сыра и кусочек сливочного масла. Масло придаст дополнительную нежность и вкус. Если хотите, можно добавить немного специй, например, перца, чтобы хачапури был более пикантным.

4. Заворачиваем хачапури

Заверните тесто вокруг начинки. Это можно сделать в форме квадрата, конверта или рулета — как вам удобнее. Важно, чтобы сыр не вываливался из теста, поэтому края теста хорошо защипите. Вы можете даже использовать вилку для создания красивых бортиков.

5. Выпекание

Теперь отправляем хачапури в разогретую до 220°C духовку. Выпекайте хачапури 15 минут, до тех пор, пока тесто не станет золотистым и хрустящим. За это время сыр внутри должен расплавиться, а тесто получит ту самую хрустящую корочку, которая так нравится всем любителям грузинской кухни.

6. Подача

Когда хачапури готово, извлеките его из духовки и дайте немного остыть, чтобы не обжечься горячим сыром. Подавайте хачапури горячими, сразу после выпечки. Это блюдо прекрасно сочетается с различными соусами или свежими овощами, но в классическом исполнении оно вкусно само по себе.

Советы и варианты

Сыр: Экспериментируйте с сыром! Помимо сулугуни, можно использовать другие виды сыров, которые плавятся и хорошо сочетаются с тестом, например, моцареллу или адыгейский сыр.

Тесто: Хотя слоёное тесто — это идеальный выбор для хачапури, можно попробовать и другие варианты, такие как пресное тесто или даже дрожжевое тесто, если хотите получить более пышные и мягкие хачапури.

Добавки: Для более насыщенного вкуса можно добавить в сыр немного зелени (петрушки, укропа или базилика), а также мелко нарезанный чеснок или специи.

Мини-хачапури: Если вам хочется сделать маленькие порции, разделите тесто на более мелкие квадраты и приготовьте мини-хачапури. Это отличный вариант для праздничных столов или фуршетов.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

