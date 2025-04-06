ЕС может вернуть 240 миллиардов евро России — что будет, если Венгрия заблокирует новые санкции

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что ЕС может быть вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Цахкна выразил опасения, что в случае, если Будапешт блокирует продление санкций, не только истечет срок их действия, но ЕС также будет обязан вернуть России 240 миллиардов евро.

"Если они заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину", — сказал Цахкна.

Он подчеркнул необходимость конфискации российских активов как можно скорее.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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