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ЕС может вернуть 240 миллиардов евро России — что будет, если Венгрия заблокирует новые санкции

0:45
Экономика

Глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что ЕС может быть вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Цахкна выразил опасения, что в случае, если Будапешт блокирует продление санкций, не только истечет срок их действия, но ЕС также будет обязан вернуть России 240 миллиардов евро.

"Если они заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину", — сказал Цахкна.

Он подчеркнул необходимость конфискации российских активов как можно скорее.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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