Глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что ЕС может быть вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.
Цахкна выразил опасения, что в случае, если Будапешт блокирует продление санкций, не только истечет срок их действия, но ЕС также будет обязан вернуть России 240 миллиардов евро.
"Если они заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину", — сказал Цахкна.
Он подчеркнул необходимость конфискации российских активов как можно скорее.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.