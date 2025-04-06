ТОП-5 военных грузовиков СССР, которые прошли все испытания

Советские военные грузовики зарекомендовали себя как максимально надёжные, проходимые и выносливые.
Это настоящие рабочие кони, прошедшие испытания временем, дорогами (и бездорожьем) и армейскими буднями. Вот ТОП-5 таких машин СССР.
1. ГАЗ-66 ("Шишига")
1964-1999.
Проходимость: исключительная, благодаря полному приводу и короткой базе. Особенности: мотор над передней осью, позволяющий легко преодолевать броды.
Почему в ТОПе: простой, надёжный, легко чинится даже "на коленке".
2. ЗИЛ-131
1966-2012.
Проходимость: отличная для 6x6, особенно в условиях бездорожья. Особенности: бензиновый V8, отличная тяга, внушительный запас хода.
Почему в ТОПе: Универсальность, высокая проходимость, мощность.
3. Урал-375/Урал-4320
Годы производства: Урал-375 — с 1961, Урал-4320 — с 1977.
Проходимость: одна из лучших среди грузовиков СССР. Особенности: огромные колёса, надёжная трансмиссия, простота конструкции.
Почему в ТОПе: невероятная живучесть, работал даже в экстремальных условиях (Арктика, пустыня).
4. КАМАЗ-4310
Годы производства: с 1981 года.
Проходимость: высокая, но уступает "Уралу" в экстремальных условиях. Особенности: надёжный дизель, более комфортная кабина.
Почему в ТОПе: баланс между проходимостью, надёжностью и универсальностью.
5. ЗИС-151/ЗИЛ-157
Годы производства: ЗИС-151 — 1948-1958, ЗИЛ-157 — 1958-1991.
Проходимость: для своего времени — очень высокая, особенно у ЗИЛ-157 с автонакачкой шин. Особенности: первый массовый 6x6 в СССР.
Почему в ТОПе: основоположники всей советской школы армейских вездеходов.
Эта легендарная история советского автомобилестроения, которой можно по праву гордиться.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.