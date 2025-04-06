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ТОП-5 военных грузовиков СССР, которые прошли все испытания

2:38
Авто

Советские военные грузовики зарекомендовали себя как максимально надёжные, проходимые и выносливые.

ЗИЛ-131 Автомобиль-мастерская
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЗИЛ-131 Автомобиль-мастерская

Это настоящие рабочие кони, прошедшие испытания временем, дорогами (и бездорожьем) и армейскими буднями. Вот ТОП-5 таких машин СССР.

1. ГАЗ-66 ("Шишига")

1964-1999.

Проходимость: исключительная, благодаря полному приводу и короткой базе. Особенности: мотор над передней осью, позволяющий легко преодолевать броды.

Почему в ТОПе: простой, надёжный, легко чинится даже "на коленке".

2. ЗИЛ-131

1966-2012.

Проходимость: отличная для 6x6, особенно в условиях бездорожья. Особенности: бензиновый V8, отличная тяга, внушительный запас хода.

Почему в ТОПе: Универсальность, высокая проходимость, мощность.

3. Урал-375/Урал-4320

Годы производства: Урал-375 — с 1961, Урал-4320 — с 1977.

Проходимость: одна из лучших среди грузовиков СССР. Особенности: огромные колёса, надёжная трансмиссия, простота конструкции.

Почему в ТОПе: невероятная живучесть, работал даже в экстремальных условиях (Арктика, пустыня).

 

4. КАМАЗ-4310

Годы производства: с 1981 года.

Проходимость: высокая, но уступает "Уралу" в экстремальных условиях. Особенности: надёжный дизель, более комфортная кабина.

Почему в ТОПе: баланс между проходимостью, надёжностью и универсальностью.

5. ЗИС-151/ЗИЛ-157

Годы производства: ЗИС-151 — 1948-1958, ЗИЛ-157 — 1958-1991.

Проходимость: для своего времени — очень высокая, особенно у ЗИЛ-157 с автонакачкой шин. Особенности: первый массовый 6x6 в СССР.

 Почему в ТОПе: основоположники всей советской школы армейских вездеходов.

Эта легендарная история советского автомобилестроения, которой можно по праву гордиться.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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