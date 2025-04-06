Помидоры налились как на дрожжах — и всё благодаря скромному соседу с грядки

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник знает: одного правильного ухода для богатого урожая мало. Важно, кто живёт по соседству. И вот один корнеплод, который может сделать ваши томаты куда более щедрыми — речь о свекле.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Что делает свекла рядом с помидорами

Свекла — не просто скромный сосед на грядке. Она поставляет помидорам бор — микроэлемент, который необходим для формирования завязей и полноценного плодоношения.

Особенно важна такая "поддержка" во время созревания томатов: свекла постепенно отдаёт нужные элементы в почву, помогая соседям расти крепкими и сочными.

Не выбрасывайте прореженные ростки

Даже мелкие сеянцы свеклы, оставшиеся после прореживания, можно использовать с умом. Их достаточно мелко нарезать и закопать между томатными кустами — это своеобразная натуральная подкормка.

Свекла как индикатор почвы

Бонус: листья свеклы могут подсказать, в каком состоянии ваша почва.

Если листья зелёные, а черешки красные — кислотность в норме.

Если всё растение краснеет — грунт слишком кислый, и его нужно известковать.

Один корнеплод, а сколько пользы — и для томатов, и для дачника. А ещё - без затрат и лишней химии.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

