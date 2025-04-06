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Опасность в тарелке после 21:00: даже полезная еда под ударом

1:27
Здоровье

Многие считают, что поздний перекус — это просто вредная привычка. Но профессор питания Сара Берри, специалист с более чем 20-летним опытом, предупреждает: опасность кроется не только в чипсах и печенье, но и в… здоровой еде, если она съедена после девяти вечера.

перекус перед сном
Фото: freepik
перекус перед сном

Даже полезные продукты могут навредить, если есть их после 21:00 — предупреждает профессор

Почему поздние перекусы так вредны

Сара Берри, профессор Королевского колледжа Лондона и ведущий научный сотрудник проекта Zoe, поясняет: поздние приёмы пищи нарушают работу обмена веществ, даже если речь идёт об "идеальных" продуктах вроде орехов или йогурта.

"Даже здоровая еда после 21:00 может повысить уровень холестерина и давление, увеличивая риски для сердца", — объясняет Берри.

Оптимальное время — до 20:00

По словам эксперта, лучше всего завершать ужин не позже восьми вечера. Нарушение этого режима может повлиять:

  • на липидный профиль крови,
  • артериальное давление,
  • качество сна, что усугубляет состояние организма на следующий день.

Если уж очень хочется перекусить…

Диетолог советует: если без еды не уснуть, выбирайте что-то лёгкое и полезное — но и это должно быть скорее исключением, чем правилом. Откажитесь от сладостей и снеков в пользу горсти орехов или нежирного кефира.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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