Опасность в тарелке после 21:00: даже полезная еда под ударом

Многие считают, что поздний перекус — это просто вредная привычка. Но профессор питания Сара Берри, специалист с более чем 20-летним опытом, предупреждает: опасность кроется не только в чипсах и печенье, но и в… здоровой еде, если она съедена после девяти вечера.
Почему поздние перекусы так вредны
Сара Берри, профессор Королевского колледжа Лондона и ведущий научный сотрудник проекта Zoe, поясняет: поздние приёмы пищи нарушают работу обмена веществ, даже если речь идёт об "идеальных" продуктах вроде орехов или йогурта.
"Даже здоровая еда после 21:00 может повысить уровень холестерина и давление, увеличивая риски для сердца", — объясняет Берри.
Оптимальное время — до 20:00
По словам эксперта, лучше всего завершать ужин не позже восьми вечера. Нарушение этого режима может повлиять:
Если уж очень хочется перекусить…
Диетолог советует: если без еды не уснуть, выбирайте что-то лёгкое и полезное — но и это должно быть скорее исключением, чем правилом. Откажитесь от сладостей и снеков в пользу горсти орехов или нежирного кефира.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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