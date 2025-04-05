Эти свечи работают тише, дольше и чище — но с подвохом

Вопрос, какая свеча зажигания "даёт больше искр" — двухэлектродная или четырёхэлектродная — звучит логично, но ответ на него может удивить. Как пояснили эксперты, сколько бы электродов ни было, искровой разряд всегда один. В каждый момент времени искра "выбирает" тот электрод, у которого наименьшее сопротивление — и всё. Остальные просто ждут своего часа.
Если один боковой электрод загрязнён или изношен, искра "перепрыгивает" на следующий, в лучшем состоянии. Но сразу — никогда. Одновременного срабатывания всех электродов не бывает: это противоречит законам физики.
Несмотря на то, что искра всё равно одна, многоэлектродные свечи обладают рядом преимуществ:
Больше срок службы — есть износ на одном электроде, используется следующий.
Лучшее распространение пламени — электроды равномерно расположены вокруг центрального, не мешают фронту воспламенения, как в классических свечах.
Сложнее подделать — производство таких свечей более трудоёмкое, подделки почти не встречаются.
Если вы искали "суперсвечу" с четырьмя искрами — её не существует. Но многоэлектродная конструкция делает свечу более надёжной и долговечной, что вполне себе достойный аргумент в её пользу.
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются наиболее распространённые искровые свечи зажигания.
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