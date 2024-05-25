Экстремальная скорость: какие автомобили обходят видеофиксацию нарушений

В ГИБДД развеяли мифы о фиксации нарушений камерами на дорогах

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Некоторые автомобилисты считают, что экстремальная скорость делает невозможным для камер видеофиксации запечатлеть номера нарушителя ПДД. Однако это утверждение далеко не всегда верно, как отмечает портал naavtotrasse. ru.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Действительно, камеры не могут зафиксировать транспортное средство, двигающееся на очень высокой скорости. Однако для этого необходимо достичь скорости свыше 350 км/ч, что доступно лишь для немногих спортивных автомобилей, встречающихся в России нечасто.

Кроме того, для разгона до таких скоростей требуются специфические условия: пустая трасса, идеально ровное покрытие и благоприятные погодные условия. Поэтому водителям настоятельно рекомендуется соблюдать дорожные правила.

Представитель ГИБДД также подчеркнул, что современные камеры работают круглосуточно и способны выявлять нарушения как днём, так и ночью. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что темное время суток защитит от штрафов, предполагая, что камера не сможет различить номерной знак из-за темноты.