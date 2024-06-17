Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"

Певица Полина Гагарина похвасталась шестилетней дочерью Мией, которая выступила на сцене с песней.
Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* видео с наследницей. На кадрах девочка Мия поёт песню матери "Вода". Голос малышки изменён с помощью особого эффекта.
"Ну что! Скоро можно будет ездить на гастроли. пока правда с автотюном, но, это сейчас модно даже. Так что, мама на подтанцовке теперь. Это любимая Миюшина песня", — написала под кадрами звезда.
Подписчики похвалили девочку за смелость и уверенность на сцене, однако не одобрили искажения голоса малышки.
"Мия — топ! Сколько уже уверенности и вовлечённости в этом милом и непринуждённом исполнении";
"Где билеты на концерт Мии покупать? Я уже её поклонница";
"Зачем искажать голос девочке?" — писали фолловеры под постом певицы.
Ранее шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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