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Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"

Дочь Полины Гагариной пошла по стопам матери и запела на сцене

1:11
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина похвасталась шестилетней дочерью Мией, которая выступила на сцене с песней.

Дочь Полины Гагариной пошла по стопам матери и запела на сцене
Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* видео с наследницей. На кадрах девочка Мия поёт песню матери "Вода". Голос малышки изменён с помощью особого эффекта.

"Ну что! Скоро можно будет ездить на гастроли. пока правда с автотюном, но, это сейчас модно даже. Так что, мама на подтанцовке теперь. Это любимая Миюшина песня", — написала под кадрами звезда.

Подписчики похвалили девочку за смелость и уверенность на сцене, однако не одобрили искажения голоса малышки.

"Мия — топ! Сколько уже уверенности и вовлечённости в этом милом и непринуждённом исполнении";

"Где билеты на концерт Мии покупать? Я уже её поклонница";

"Зачем искажать голос девочке?" — писали фолловеры под постом певицы.

Ранее шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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