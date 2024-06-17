Аномальная жара на Крите убила четырёх туристов

Смертельная жара на Крите убила четырёх туристов

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном греческом острове Крит произошло несколько трагических смертей туристов, что заставило власти выпустить предупреждение о необходимости беречь свое здоровье и силы. Всего погибло четыре человека: 67-летний турист из Нидерландов, 80-летний путешественник из Турции, 70-летний француз и известный ведущий Би-Би-Си Майкл Мосли. Спасатели призывают туристов быть внимательными к жаре и своему состоянию, так как многие часто недооценивают риски и "сбиваются с пути" ради осмотра достопримечательностей.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

В связи с этим были даны рекомендации: избегать самостоятельных походов, особенно в пустынные районы, при температуре выше 40 градусов; не выходить на улицу в период высокой солнечной активности днем; использовать головные уборы, легкую одежду и солнцезащитные средства. Эти меры безопасности могут спасти жизни многих людей, особенно тех, кто путешествует в жаркие страны.