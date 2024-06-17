Как вернуть здоровье ногтям после удаления шеллака: рекомендации для укрепления и восстановления

Увлечение гель-лаком может серьезно навредить здоровью ногтей. Нейл-мастер Анастасия Сердцева поделилась своими советами по быстрому восстановлению ногтей после снятия покрытия.
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Укорачивание ногтей: сразу после снятия геля ногти становятся тонкими и хрупкими. Анастасия рекомендует не пытаться отрастить их сразу, а укоротить максимально. В этот период лучше воздержаться даже от обычного лака, чтобы не нагружать ногтевую пластину.
Не использовать шлифовку: не все мастера удаляют гель-лак аккуратно, часто приходится сильно шлифовать. Эксперт настоятельно советует избегать этого, чтобы не повредить еще более тонкий слой ногтя. Рекомендуется лишь сгладить наиболее шершавые места и затем увлажнять и питать ногти.
Уход за кутикулой: аажно не только правильно удалять кутикулу, но и регулярно увлажнять и питать эту область. После удаления кутикулы используйте масло абрикоса или оливы для питания ногтя и предотвращения сухости кутикулы.
Ванночки для укрепления: для ускорения роста ногтей рекомендуется делать ванночки с розовой солью. Добавление масел помогает смягчить воздействие соли на кожу. Важно не переусердствовать — достаточно делать ванночки не чаще двух раз в неделю, чтобы не пересушить кожу.