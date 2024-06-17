Как вернуть здоровье ногтям после удаления шеллака: рекомендации для укрепления и восстановления

Советы профессионала: как быстро восстановить ногти после гель-лака

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлечение гель-лаком может серьезно навредить здоровью ногтей. Нейл-мастер Анастасия Сердцева поделилась своими советами по быстрому восстановлению ногтей после снятия покрытия.

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Укорачивание ногтей: сразу после снятия геля ногти становятся тонкими и хрупкими. Анастасия рекомендует не пытаться отрастить их сразу, а укоротить максимально. В этот период лучше воздержаться даже от обычного лака, чтобы не нагружать ногтевую пластину.

Не использовать шлифовку: не все мастера удаляют гель-лак аккуратно, часто приходится сильно шлифовать. Эксперт настоятельно советует избегать этого, чтобы не повредить еще более тонкий слой ногтя. Рекомендуется лишь сгладить наиболее шершавые места и затем увлажнять и питать ногти.

Уход за кутикулой: аажно не только правильно удалять кутикулу, но и регулярно увлажнять и питать эту область. После удаления кутикулы используйте масло абрикоса или оливы для питания ногтя и предотвращения сухости кутикулы.

Ванночки для укрепления: для ускорения роста ногтей рекомендуется делать ванночки с розовой солью. Добавление масел помогает смягчить воздействие соли на кожу. Важно не переусердствовать — достаточно делать ванночки не чаще двух раз в неделю, чтобы не пересушить кожу.