В Тюмени пациенты реабилитационного центра участвуют в выращивании тепличных культур

Работа в теплице, включающая посадку, поливку и уход за растениями, полезна. Она помогает восстановить физическое и психическое здоровье пациента неврологического профиля, способствует социальному общению и взаимодействию, расслабляет и помогает отвлечься от негативных мыслей. Такие занятия также улучшают моторику, равновесие и координацию движений. Именно такими особенностями обладает и эрготерапия.
В реабилитационном центре Тюмени активно используется этот метод лечения. Эрготерапевты работают с людьми всех возрастов и с различными проблемами, такими как травмы, рассеянный склероз, аварии, болезни, поражения нервной системы и т.д. Они помогают своим пациентам развивать навыки самообслуживания, сенсорные функции, моторику, когнитивные способности, а также улучшить свою психическое и физическое здоровье.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.