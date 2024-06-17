В Тюмени пациенты реабилитационного центра участвуют в выращивании тепличных культур

В России пациентов неврологического профиля привлекают к работам в теплице

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работа в теплице, включающая посадку, поливку и уход за растениями, полезна. Она помогает восстановить физическое и психическое здоровье пациента неврологического профиля, способствует социальному общению и взаимодействию, расслабляет и помогает отвлечься от негативных мыслей. Такие занятия также улучшают моторику, равновесие и координацию движений. Именно такими особенностями обладает и эрготерапия.

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В реабилитационном центре Тюмени активно используется этот метод лечения. Эрготерапевты работают с людьми всех возрастов и с различными проблемами, такими как травмы, рассеянный склероз, аварии, болезни, поражения нервной системы и т.д. Они помогают своим пациентам развивать навыки самообслуживания, сенсорные функции, моторику, когнитивные способности, а также улучшить свою психическое и физическое здоровье.