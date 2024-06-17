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Зарядки для ноутбука и телефона: что обязательно надо выключать из розетки, а что лучше оставить

В целях безопасности эксперт Букштейн призвал не оставлять технику на ночь в розетке

1:58
Наука » Технологии

Британские эксперты призвали выключать из розетки неиспользуемые зарядные устройства от ноутбуков и смартфонов — мол, света нажгут столько, что не расплатитесь.

В целях безопасности эксперт Букштейн призвал не оставлять технику на ночь в розетке
Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области is licensed under public domain

Pravda.Ru узнала у шеф-редактора интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтия Букштейна, не вредно ли для электроники её постоянное включение/выключение.

"Конечно, вредно — каждый раз это скачок ведь, — подтвердил он. — Электрики вообще советуют туда-сюда лампы не включать, выключать — пусть горят. Потому что каждый раз это шок".

Но и оставлять устройство в работе без нужды не стоит, заметил эксперт. "Я сам не сторонник, когда постоянно схема под нагрузкой — это не есть хорошо. Если вы работу прекратили, зачем его держать включённым? Во время работы в ноутбуках есть режим сна: вы нажали — он как бы вырубился, ничего у него не работает. Активную работу закончили, надо его выключить. Дёргать из розетки, наверное, не стоит, потому что когда он выключен, цепь уже разорвана, нет в этом проблемы", — пояснил он.

Другое дело — долгий перерыв в работе. В этом случае лучше не оставлять приборы под напряжением — прежде всего из соображений безопасности, а не мнимой экономии.

"Лучше выключать, — посоветовал Букштейн. — Я выключаю, у меня, например, пилот, в нём пять или шесть разъёмов. Я на ночь выключаю пилот и всё. Хотя разорванная цепь уже не работает. Зачем лишнего? Так же зарядка для смартфона вставлена в розетку, допустим. Когда вы подсоединили смартфон, пошла нагрузка, отсоединили..."

Электричество — источник повышенной опасности, напомнил специалист. "Мы привыкли просто к нему, оно везде у нас. Надо понимать, что с ним нужно обращаться более-менее уважительно", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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