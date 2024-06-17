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Китайские авто захватывают рынок: BYD и другие бренды оставляют конкурентов позади

Китайские автобренды лидируют на местном рынке: BYD, Geely и Chery в топе продаж

Авто

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), китайские автобренды укрепляют свои позиции на внутреннем рынке.

Китайские автобренды лидируют на местном рынке: BYD, Geely и Chery в топе продаж
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В мае этого года четыре из пяти лидирующих мест по продажам заняли местные производители, включая BYD, Geely, Changan и Chery. BYD лидирует с продажами 268,226 автомобилей, что на 21,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Электрификация играет ключевую роль в успехе этих брендов. Прогнозируется, что доля китайских брендов на рынке достигнет 80% в ближайшие два года, по сравнению с текущими 60%.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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