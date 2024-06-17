Китайские авто захватывают рынок: BYD и другие бренды оставляют конкурентов позади

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), китайские автобренды укрепляют свои позиции на внутреннем рынке.
В мае этого года четыре из пяти лидирующих мест по продажам заняли местные производители, включая BYD, Geely, Changan и Chery. BYD лидирует с продажами 268,226 автомобилей, что на 21,5% больше по сравнению с прошлым годом.
Электрификация играет ключевую роль в успехе этих брендов. Прогнозируется, что доля китайских брендов на рынке достигнет 80% в ближайшие два года, по сравнению с текущими 60%.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.