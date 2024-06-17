Подготовка жилого фонда к зиме идёт с опережением графика, отчитался зампред правительства Подмосковья

Более 3800 домов в Подмосковье получили паспорта готовности к отопительному сезону

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более 3,8 тысяч многоквартирных домов в Подмосковье уже готовы к отопительному сезону, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Фото: Администрация городского округа город Волжский is licensed under public domain

Глава ведомства, заместитель председателя областного правительства Владислав Мурашов провёл еженедельное совещание оперативного штаба с участием руководителей муниципалитетов.

"Подготовка многоквартирных домов области к предстоящей зиме перешла в активную фазу. На текущий момент 3 870 МКД имеют подписанные паспорта готовности", — уточнил он.

Дом может получить такой паспорт только после проведения профилактических работ (регулировка и испытание систем центрального отопления, водопроводов, гидрантов и т. п.), проверки их результатов и устранения выявленных неисправностей.

По планам, подготовка подмосковного жилого фонда к зиме завершается до 15 сентября.