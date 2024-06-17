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Влажность, свет, температура: какие растения выбрать для ванной?

Лучшие растения для влажной и затенённой ванной комнаты

2:02
Садоводство » Цветы

Ванная комната — не самое очевидное место для размещения растений, но при правильном подходе они могут стать прекрасным дополнением к интерьеру. Правильно подобранные виды не только украсят пространство, но и помогут поддерживать благоприятный микроклимат. Какие же комнатные растения лучше всего подойдут для ванной?

Лучшие растения для влажной и затенённой ванной комнаты
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Требования к растениям для ванной

Основные условия, которым должны соответствовать растения для ванной:

  • высокая влажность воздуха. Ванная комната — самое влажное помещение в доме, поэтому растения должны быть приспособлены к таким условиям;
  • обилие света. Большинство ванных комнат имеют хорошее освещение, но всё же стоит выбирать светолюбивые виды;
  • отсутствие прямых солнечных лучей. Растения не должны перегреваться;
  • стойкость к перепадам температур. Температура в ванной может варьироваться от прохладной до очень тёплой.

Идеальные растения для ванной комнаты

Исходя из вышеперечисленных требований, для ванной комнаты лучше всего подойдут следующие растения:

  • папоротники. Это идеальные обитатели влажных и притененных мест. Популярные виды — нефролепис, адиантум, птерис;
  • пеперомия. Неприхотливое и очень декоративное растение, прекрасно себя чувствует в условиях ванной;
  • плющ. Повышает влажность воздуха, отлично смотрится в качестве "зелёного акцента";
  • спатифиллум (женское счастье). Выносит высокую влажность и умеренное освещение.
  • сансевьера. Неприхотливый суккулент, хорошо переносит колебания температуры;
  • хлорофитум. Очищает воздух и увлажняет его, прекрасно смотрится в подвесных кашпо.

Растения для ванной не только украсят интерьер, но и улучшат микроклимат — поглотят излишки влаги, насытят воздух кислородом. Главное — подбирать виды, соответствующие условиям именно вашей ванной комнаты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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