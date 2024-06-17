Влажность, свет, температура: какие растения выбрать для ванной?

Лучшие растения для влажной и затенённой ванной комнаты

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ванная комната — не самое очевидное место для размещения растений, но при правильном подходе они могут стать прекрасным дополнением к интерьеру. Правильно подобранные виды не только украсят пространство, но и помогут поддерживать благоприятный микроклимат. Какие же комнатные растения лучше всего подойдут для ванной?

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Требования к растениям для ванной

Основные условия, которым должны соответствовать растения для ванной:

высокая влажность воздуха. Ванная комната — самое влажное помещение в доме, поэтому растения должны быть приспособлены к таким условиям;

обилие света. Большинство ванных комнат имеют хорошее освещение, но всё же стоит выбирать светолюбивые виды;

отсутствие прямых солнечных лучей. Растения не должны перегреваться;

стойкость к перепадам температур. Температура в ванной может варьироваться от прохладной до очень тёплой.

Идеальные растения для ванной комнаты

Исходя из вышеперечисленных требований, для ванной комнаты лучше всего подойдут следующие растения:

папоротники. Это идеальные обитатели влажных и притененных мест. Популярные виды — нефролепис, адиантум, птерис;

пеперомия. Неприхотливое и очень декоративное растение, прекрасно себя чувствует в условиях ванной;

плющ. Повышает влажность воздуха, отлично смотрится в качестве "зелёного акцента";

спатифиллум (женское счастье). Выносит высокую влажность и умеренное освещение.

сансевьера. Неприхотливый суккулент, хорошо переносит колебания температуры;

хлорофитум. Очищает воздух и увлажняет его, прекрасно смотрится в подвесных кашпо.

Растения для ванной не только украсят интерьер, но и улучшат микроклимат — поглотят излишки влаги, насытят воздух кислородом. Главное — подбирать виды, соответствующие условиям именно вашей ванной комнаты.