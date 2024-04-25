Tesla возвращается к вершине благодаря новым моделям

Акции Tesla выросли на фоне планов по выпуску доступных моделей в 2025 году

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Акции Tesla выросли примерно на 10% после того, как производитель электромобилей облегчил некоторые опасения относительно замедления роста с планами выпустить более доступные модели в начале 2025 года.

Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Инвесторы ожидали худшего после бурной недели в Tesla, в которой произошли крупные сокращения, уходы руководителей, снижение цен и отмена высокопубличного собрания с премьер-министром Индии. Планы Tesla также помогли уйти от слабых результатов первого квартала, включая ниже ожидаемую прибыль и первое снижение квартальной выручки за почти четыре года.

Илон Маск отказался предоставить детали о более доступных моделях и вместо этого уделил много времени усилиям Tesla по диверсификации бизнеса в области искусственного интеллекта, робототехники и автономных транспортных средств. Несмотря на то что подробности о новых моделях остаются неясными, это хитрый ход Маска, так как это оправдывает отрицательный денежный поток и высокие капиталовложения.