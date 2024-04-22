Простые способы, как избежать назойливых инспекторов ГИБДД

Недавние изменения в правилах требуют от водителей особой осторожности при взаимодействии с полицией. Глушение двигателя во время встречи с инспекторами ГИБДД может вызвать подозрения и привести к более тщательной проверке автомобиля.
Представители ДПС считают, что это может быть попыткой скрыть неисправности или нарушения. Поэтому водителям стоит быть бдительными и следить за состоянием своего транспортного средства, чтобы избежать неприятных ситуаций и лишних проверок.
Станислав Садальский негативно прокомментировал торжество в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).