В ГИБДД рассказали, как избежать лишения прав при объезде ям на дороге

Проблемы дорожного покрытия: как водителям реагировать на ямы и обломки асфальта

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Весной дорожные проблемы, такие как ямы и обломки асфальта, становятся особенно актуальными в некоторых городах России. Эти препятствия представляют угрозу для безопасности участников дорожного движения.

Фото: Wikipedia by Robbie Sproule is licensed under CC BY 2.0

Водители, сталкиваясь с этой проблемой, часто задаются вопросом о том, можно ли объезжать ямы по встречной полосе или по обочине. Согласно законодательству, такие действия наказуемы и могут повлечь за собой штрафы или даже лишение водительских прав. Об этом сообщает njcar.

Рекомендуемым вариантом является полная остановка перед препятствием и медленное преодоление его на минимальной скорости с учетом состояния подвески. При повреждениях автомобиля водитель имеет право обратиться в суд за возмещением ущерба.