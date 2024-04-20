В ГИБДД рассказали, как избежать лишения прав при объезде ям на дороге

Весной дорожные проблемы, такие как ямы и обломки асфальта, становятся особенно актуальными в некоторых городах России. Эти препятствия представляют угрозу для безопасности участников дорожного движения.
Водители, сталкиваясь с этой проблемой, часто задаются вопросом о том, можно ли объезжать ямы по встречной полосе или по обочине. Согласно законодательству, такие действия наказуемы и могут повлечь за собой штрафы или даже лишение водительских прав. Об этом сообщает njcar.
Рекомендуемым вариантом является полная остановка перед препятствием и медленное преодоление его на минимальной скорости с учетом состояния подвески. При повреждениях автомобиля водитель имеет право обратиться в суд за возмещением ущерба.
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