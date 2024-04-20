Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховка от штрафа за превышение скорости: специфика
Череп динозавра, осьминог и ещё 2 необычные покупки Николаса Кейджа
Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы и ответственность
Мини-тренировки для тех, у кого мало времени
Стало известно, почему клубок ниток — плохая игрушка для кота
Эксперты объяснили, как СВО повлияла на туризм в Крыму
Три эффективных метода, чтобы раскрыть и усилить врожденную женственность
Принц Уильям появился на публике впервые за долгое время
Вот советы, когда розы плохо перезимовали
В ГИБДД рассказали, как избежать лишения прав при объезде ям на дороге

Проблемы дорожного покрытия: как водителям реагировать на ямы и обломки асфальта

0:50
Авто

Весной дорожные проблемы, такие как ямы и обломки асфальта, становятся особенно актуальными в некоторых городах России. Эти препятствия представляют угрозу для безопасности участников дорожного движения.

Проблемы дорожного покрытия: как водителям реагировать на ямы и обломки асфальта
Фото: Wikipedia by Robbie Sproule is licensed under CC BY 2.0

Водители, сталкиваясь с этой проблемой, часто задаются вопросом о том, можно ли объезжать ямы по встречной полосе или по обочине. Согласно законодательству, такие действия наказуемы и могут повлечь за собой штрафы или даже лишение водительских прав. Об этом сообщает njcar.

Рекомендуемым вариантом является полная остановка перед препятствием и медленное преодоление его на минимальной скорости с учетом состояния подвески. При повреждениях автомобиля водитель имеет право обратиться в суд за возмещением ущерба.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Три эффективных метода, чтобы раскрыть и усилить врожденную женственность
Принц Уильям появился на публике впервые за долгое время
Проблемы дорожного покрытия: как водителям реагировать на ямы и обломки асфальта
Вот советы, когда розы плохо перезимовали
"Пункт назначения" мог бы стать эпизодом сериала
Страховка от проигрыша в лотерею: специфика
Тунец со спагетти и кабачками: вкусное и полезное блюдо для семейного ужина
Сергей Жуков признался, что его пугают собственные взрослые дети
Врач Плещева: редиску нельзя есть людям с гастритом и болезнями ЖКТ
Итальянские ученые обнаружили на Марсе сеть соленых озер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников