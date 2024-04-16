Большой переезд: General Motors покидает свои знаменитые офисы в Детройте

General Motors рассматривает переезд из своего центрального офиса в Детройте

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General Motors и фирма по недвижимости Bedrock планируют совместно исследовать возможность перестройки огромного офисного комплекса автопроизводителя в центре Детройта.

Фото: Wikipedia by Ritcheypro is licensed under public domain

По данным Bloomberg, GM собирается покинуть свои текущие офисы и переехать в здание Hudson's, новый проект общей площадью 1,5 миллиона квадратных футов, разрабатываемый миллиардером Дэном Гилбертом.

Этот шаг будет означать долгосрочное присутствие GM в центре Детройта и обеспечит Гилберту арендатора для офисной части его проекта. План также включает обсуждение возможной перестройки Renaissance Center, хотя пока не предполагает продажу комплекса, который стал иконой детройтского небоскреба.