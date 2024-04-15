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Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как часто требуется мыть автомобиль весной

Специалист по обслуживанию автомобилей рассказал, как часто требуется мыть автомобили весной

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Авто

Автоэксперт рассказал, как часто надо мыть машину весной.

Специалист по обслуживанию автомобилей рассказал, как часто требуется мыть автомобили весной
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Автоэксперт Ян Хайцеэр объясняет, почему необходимо регулярно мыть машину весной. Автомобили быстро становятся грязными весной, и некоторые владельцы считают мытье бессмысленным. Причины посещения автомойки включают эстетические соображения и потенциальный вред грязи для автомобиля. Слой грязи на автомобиле может мешать обзору и влиять на безопасность вождения. Грязный автомобиль привлекает внимание инспекторов ГИБДД, которые могут чаще останавливать его для проверки документов водителя. Опытный сотрудник ГИБДД может определить свежесть грязи на автомобиле и использовать это как повод для проверки технического состояния транспортного средства.

Таким образом, регулярная мойка автомобиля не является предметом для экономии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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