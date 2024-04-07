В обновленный список роскошных автомобилей попали неожиданные модели

Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обновило список моделей автомобилей, подлежащих дополнительному налогу на роскошь. Общее количество моделей в перечне увеличилось с 449 до 517. Среди них 295 моделей оцениваются от 10 до 15 миллионов рублей, а 222 модели имеют стоимость свыше 15 миллионов рублей.

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В список были включены китайские автомобили, такие как Voyah Dream EVR Long Range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD и Hongqi E-HS9 Executive EU.

Налог на роскошь распространяется на автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей. Ранее эта граница была установлена на уровне 3 миллионов рублей в 2014 году, когда введен соответствующий налог.

По данным аналитического агентства "Автостат", средняя цена нового автомобиля в России выросла более чем на 80% за данный период.

Увеличение порога стоимости автомобилей, подлежащих повышенному транспортному налогу, объясняется увеличением стоимости самих автомобилей.

В соответствии с действующими правилами, зарубежные автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей облагаются налогом по максимальной ставке с тройным коэффициентом, если их возраст не превышает 10 лет.