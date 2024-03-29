Что не так с Skoda Kodiaq?: почему он в лидерах списка авто, от которых хотят избавиться владельцы

"Авто.ру": названы автомобили, от которых россияне хотят избавиться быстрее всего

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

В результате исследования, проведенного сервисом "Отчеты Авто.ру", был создан оригинальный список автомобильных моделей, которых российские автовладельцы желают избавиться в первую очередь. Основой для составления списка послужили данные о среднем времени владения автомобилем до его продажи.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Это открытие вызывает сомнения в традиционных предпочтениях владельцев и позволяет рассмотреть динамику рынка подержанных автомобилей в новом контексте.

Согласно данным анализа, Skoda Kodiaq заняла лидирующее место среди автомобилей, которые владельцы продавали в среднем спустя три года после покупки по цене около 3,15 млн рублей. Hyundai Creta, занимающий второе место, в среднем оставался в одних руках немного более четырех лет, после чего его продавали за примерно 2 млн рублей.

BMW X5 и Skoda Rapid разделили третье место, с продолжительностью владения в 4,5 года, и ценой продажи в размере 1,99 млн и 1,34 млн рублей соответственно. Mazda CX-5 выделялась пятилетним сроком владения, после которого автомобиль продавался за чуть более 3 млн рублей.

Интересно, что общий анализ рынка подержанных автомобилей указывает на увеличение доли расходов россиян на автомобили старше десяти лет. Если в феврале 2023 года доля таких покупок составляла 35,2%, то к февралю 2024 года она выросла до 41,2%.

Этот тренд свидетельствует о сдвиге интересов покупателей в сторону более старых автомобилей, что, возможно, связано с ухудшением экономической ситуации или изменением потребительских предпочтений.