Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава МОК Томас Бах: Международный олимпийский комитет смог избежать байкота Олимпиады в Париже
Шарики из нутового теста с шоколадом: сладкий и полезный перекус
Российская туристка описала необычные привычки узбеков
The Lancet: риск развития депрессии после инсульта повышается у 60% людей
Какие слова никогда не говорит настоящая леди
Сорт томатов "Асвон"
Автоэксперты рассказали об особенностях содержания и обслуживания китайских машин
Захарова считает, что президент МОК Бах может уничтожить Олимпийское движение
Врач рассказал о способах определения опасных родинок
Что не так с Skoda Kodiaq?: почему он в лидерах списка авто, от которых хотят избавиться владельцы

"Авто.ру": названы автомобили, от которых россияне хотят избавиться быстрее всего

1:51
Авто

В результате исследования, проведенного сервисом "Отчеты Авто.ру", был создан оригинальный список автомобильных моделей, которых российские автовладельцы желают избавиться в первую очередь. Основой для составления списка послужили данные о среднем времени владения автомобилем до его продажи.

"Авто.ру": названы автомобили, от которых россияне хотят избавиться быстрее всего
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Это открытие вызывает сомнения в традиционных предпочтениях владельцев и позволяет рассмотреть динамику рынка подержанных автомобилей в новом контексте.

Согласно данным анализа, Skoda Kodiaq заняла лидирующее место среди автомобилей, которые владельцы продавали в среднем спустя три года после покупки по цене около 3,15 млн рублей. Hyundai Creta, занимающий второе место, в среднем оставался в одних руках немного более четырех лет, после чего его продавали за примерно 2 млн рублей.

BMW X5 и Skoda Rapid разделили третье место, с продолжительностью владения в 4,5 года, и ценой продажи в размере 1,99 млн и 1,34 млн рублей соответственно. Mazda CX-5 выделялась пятилетним сроком владения, после которого автомобиль продавался за чуть более 3 млн рублей.

Интересно, что общий анализ рынка подержанных автомобилей указывает на увеличение доли расходов россиян на автомобили старше десяти лет. Если в феврале 2023 года доля таких покупок составляла 35,2%, то к февралю 2024 года она выросла до 41,2%.

Этот тренд свидетельствует о сдвиге интересов покупателей в сторону более старых автомобилей, что, возможно, связано с ухудшением экономической ситуации или изменением потребительских предпочтений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Последние материалы
"Росгосстрах": 35% россиян случайно портили имущество при аренде дачи иди дома
В Гарвардском университете книга 1800-х годов была переплетена человеческой кожей
Больше половины французов считают, что их страна не сможет подготовиться к принятию Игр-2024
Автоэксперт рассказал, на каких АЗС рискованно заправлять машину
Что нужно сделать с тюльпанами ранней весной
Ветеринары ответили, как справиться с ожирением у кота
Стюардесса порекомендовала пассажирам не пользоваться столиком для еды в самолёте
Онкохирург Мухаметов: колоноскопия по показаниям защитит от рака кишечника
The Guardian: ИИ прогнозирует осложнения при лечении рака груди с точностью 73%
В Минпромторге РФ заявили о регулярных поставках препаратов против диабета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников