Автомобильные гиганты в шоке: государственные регулирования настигают. Что ждет отрасль?

Автомобильные компании сталкиваются с огромным вызовом в виде правительственных регулирований, которые требуют продажи не менее 50% электрических или гибридных автомобилей к 2030 году. Хотя правительство США смягчило первоначальные предложения, снизив требования, предложенные Агентством по охране окружающей среды, автомобильные компании все равно сталкиваются с амбициозными целями.
По словам представителя автомобильной торговой группы Alliance for Automotive Innovation, новые правила являются "очень амбициозными и трудными". Несмотря на это, крупные игроки, такие как Volkswagen и Hyundai, утверждают, что они не изменят свои планы по выпуску электромобилей из-за этих более мягких правил, но признают, что задача остается сложной.
Тем временем Toyota высказывает критику в адрес исходного предложения EPA как "крайнего и выходящего за исторические нормы". В то время как Джо Байден поддерживает электромобили и гибриды в рамках борьбы с изменением климата, его оппонент Дональд Трамп высказывает опасения относительно поддержки электромобилей, утверждая, что это может повлечь за собой уничтожение автомобильной промышленности и потерю рабочих мест.
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