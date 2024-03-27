Снижение цены на автомобили "Москвич" позволило ускорить рост продаж

"Москвич" стал доступнее по цене и интереснее покупателям

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Снижение стоимости новых автомобилей марки "Москвич" в среднем на 700 тыс. рублей привело к резкому росту спроса на эти автомобили.

Фото: newizv.ru

2023 год производитель "Москвича" закончил с огромным убытком, и эксперты говорили о неудаче программы по возрождению марки "Москвич". Тогда производитель пошёл на беспрецедентное снижение цен на две бензиновые модели: Москвич 3 и Москвич 6.

Теперь цены на Москвич 3 составляют не более 1,77 млн.рублей, а Москвич 6 стоит не дороже 2,6 млн.рублей в люксовой комплектации.

На Москвич с электрическим двигателем цена осталась прежней на уровне 3,95 млн. рублей.

Только за февраль было продано 1050 автомобилей "Москвич". Производитель уже с уверенностью судит о том, что возрождение марки не окончилось крахом, и отечественный покупатель при разумной по его мнению цене готов приобретать отечественные автомобили.