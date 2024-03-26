Новая жёсткая политика ГИБДД в отношении старых автомобилей: контроль усилят

Российская Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) учащает проверки автомобилей старше 10 лет на дорогах.
Владельцам старых машин рекомендуется поддерживать их в хорошем техническом состоянии, несмотря на отсутствие обязательного техосмотра.
Сотрудники ГИБДД в такой ситуации могут накладывать штрафы и аннулировать регистрацию автомобилей при обнаружении серьёзных неисправностей.
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