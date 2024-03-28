Почему вам не стоит бояться китайских шин: секреты безопасности и экономии от эксперта

Автоэксперт Погуляев назвал четыре способа экономии при покупке летних шин

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На рынке автомобильных шин в России представлен обширный выбор летних моделей от различных производителей, как российских, так и китайских. При принятии решения о покупке определенной модели следует учитывать ее безопасность и экономическую целесообразность. Об этом заявил руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев в интервью для "Российской газеты".

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Обсуждая сложности выбора, он подчеркнул, что шины являются таким товаром, на котором не стоит экономить. Это обусловлено тем, что качество шин прямо влияет на безопасность не только водителей и пассажиров, но и других участников дорожного движения, включая пешеходов.

"Шины играют ключевую роль в связи между автомобилем и дорогой. Поэтому, несмотря на желание сэкономить, предпочтение стоит отдавать качественным шинам", — подчеркнул Погуляев.

При ограниченном бюджете есть четыре безопасных способа сэкономить. Во-первых, можно выбрать шины от китайских производителей. Даже если бренд неизвестен, он может предложить продукцию достойного качества. Важно тщательно изучить информацию о конкретной марке, оценить мнения других владельцев автомобилей и экспертов, а также проанализировать результаты тест-драйвов.

По мнению Погуляева, даже марки, которые не были представлены на российском рынке до 2021 года, уже имеют опыт использования.

Во-вторых, среди отечественных брендов также есть качественные варианты, которые не уступают по своим характеристикам китайским аналогам, отмечает эксперт.

"В Китае имеется огромный выбор шин в различных ценовых категориях, от премиум-сегмента до бюджетных моделей. Российские шины представляют средний и бюджетный уровни. Выбор между ними следует делать, сравнивая конкретные модели с учетом их безопасности, экономической выгоды и, в последнюю очередь, цены", — отмечает эксперт.

В-третьих, для экономии желательно узнать о возможных кэшбэках, акциях на шиномонтаж, скидках и бонусах в официальных магазинах. Можно начать с приобретения двух шин, а затем докупить еще две, учитывая полученный кэшбэк. Также можно сэкономить, приобретая зимние шины летом и летние — зимой.

В-четвертых, можно рассмотреть вариант использования бывших в употреблении шин, однако следует учитывать все возможные риски, чтобы избежать ситуации, когда "скупой платит дважды". Погуляев подчеркивает, что для покупки подобных шин необходимо не только быть опытным водителем, но и иметь экспертные знания о качестве бывших в употреблении шин.

Дефекты такой продукции могут быть выявлены уже на этапе монтажа. Поэтому решение об экономии в этом случае следует принимать только в случае наличия уверенности в собственных знаниях.