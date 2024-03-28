Почему вам не стоит бояться китайских шин: секреты безопасности и экономии от эксперта

На рынке автомобильных шин в России представлен обширный выбор летних моделей от различных производителей, как российских, так и китайских. При принятии решения о покупке определенной модели следует учитывать ее безопасность и экономическую целесообразность. Об этом заявил руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев в интервью для "Российской газеты".
Обсуждая сложности выбора, он подчеркнул, что шины являются таким товаром, на котором не стоит экономить. Это обусловлено тем, что качество шин прямо влияет на безопасность не только водителей и пассажиров, но и других участников дорожного движения, включая пешеходов.
"Шины играют ключевую роль в связи между автомобилем и дорогой. Поэтому, несмотря на желание сэкономить, предпочтение стоит отдавать качественным шинам", — подчеркнул Погуляев.
При ограниченном бюджете есть четыре безопасных способа сэкономить. Во-первых, можно выбрать шины от китайских производителей. Даже если бренд неизвестен, он может предложить продукцию достойного качества. Важно тщательно изучить информацию о конкретной марке, оценить мнения других владельцев автомобилей и экспертов, а также проанализировать результаты тест-драйвов.
По мнению Погуляева, даже марки, которые не были представлены на российском рынке до 2021 года, уже имеют опыт использования.
Во-вторых, среди отечественных брендов также есть качественные варианты, которые не уступают по своим характеристикам китайским аналогам, отмечает эксперт.
"В Китае имеется огромный выбор шин в различных ценовых категориях, от премиум-сегмента до бюджетных моделей. Российские шины представляют средний и бюджетный уровни. Выбор между ними следует делать, сравнивая конкретные модели с учетом их безопасности, экономической выгоды и, в последнюю очередь, цены", — отмечает эксперт.
В-третьих, для экономии желательно узнать о возможных кэшбэках, акциях на шиномонтаж, скидках и бонусах в официальных магазинах. Можно начать с приобретения двух шин, а затем докупить еще две, учитывая полученный кэшбэк. Также можно сэкономить, приобретая зимние шины летом и летние — зимой.
В-четвертых, можно рассмотреть вариант использования бывших в употреблении шин, однако следует учитывать все возможные риски, чтобы избежать ситуации, когда "скупой платит дважды". Погуляев подчеркивает, что для покупки подобных шин необходимо не только быть опытным водителем, но и иметь экспертные знания о качестве бывших в употреблении шин.
Дефекты такой продукции могут быть выявлены уже на этапе монтажа. Поэтому решение об экономии в этом случае следует принимать только в случае наличия уверенности в собственных знаниях.
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