Эксперты выбрали лучшие моторы для кроссоверов: удивительные факты о надёжности и ресурсе

Рейтинг надёжных бензиновых моторов для кроссоверов: ТОП-5 моделей с объёмом до 2 литров

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Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг наиболее надежных бензиновых моторов для кроссоверов объемом до 2 литров. В ТОП-5 вошли следующие модели:

Фото: Openverse by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0