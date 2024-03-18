Эксперты выбрали лучшие моторы для кроссоверов: удивительные факты о надёжности и ресурсе

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Рейтинг надёжных бензиновых моторов для кроссоверов: ТОП-5 моделей с объёмом до 2 литров

1:07
Авто

Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг наиболее надежных бензиновых моторов для кроссоверов объемом до 2 литров. В ТОП-5 вошли следующие модели:

Рейтинг надёжных бензиновых моторов для кроссоверов: ТОП-5 моделей с объёмом до 2 литров
Фото: Openverse by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0
  • MR20. Устанавливался на Nissan X-Trail и Qashqai, с ресурсом ДВС до 380 000 км пробега, однако страдает от залегания колец и увеличенного расхода масла.
  • J20A. Этот двигатель использовался в Suzuki Grand Vitara, с "продолжительностью жизни" до 400 000 км пробега, но с повышенным расходом масла после 200 000 км.
  • 4B11. Известный по кроссоверам Mitsubishi Outlander и ASX, его максимальный ресурс составляет 430 000 км пробега, без серьёзных недостатков.
  • 1AZ. Оснащал Toyota RAV4 и способен преодолеть до 450 000 км пробега без проблем.
  • Honda R20. Установленный в Honda CR-V, этот двигатель не имеет существенных недостатков, а его ресурс достигает впечатляющих 500 000 км пробега без капитального ремонта.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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