Эксперт рассказал, что скрученный пробег остается в блоке управления двигателем

Приобретение подержанного автомобиля в России становится всё более актуальной задачей, особенно учитывая, что новые транспортные средства теперь достигают цен в три миллиона рублей. Дмитрий Попов, эксперт в области автомобилей, предоставил рекомендации россиянам о том, как обеспечить надежность при выборе подержанного автомобиля.
Необходимо уделить внимание деталям, которые подвержены наибольшему износу, таким как поршневая группа, сцепление и подвеска. Эксперт также отметил, что, хотя возможно скручивание пробега, точные данные можно получить из блока управления двигателем.
Для этого достаточно проверить количество моточасов.
При покупке важно оценить состояние автомобиля с точки зрения необходимости замены деталей подвески, таких как шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки. Также следует внимательно рассмотреть внешний вид автомобиля на предмет возможных повреждений кузовных элементов.
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