Эксперт рассказал, что скрученный пробег остается в блоке управления двигателем

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Приобретение подержанного автомобиля в России становится всё более актуальной задачей, особенно учитывая, что новые транспортные средства теперь достигают цен в три миллиона рублей. Дмитрий Попов, эксперт в области автомобилей, предоставил рекомендации россиянам о том, как обеспечить надежность при выборе подержанного автомобиля.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Необходимо уделить внимание деталям, которые подвержены наибольшему износу, таким как поршневая группа, сцепление и подвеска. Эксперт также отметил, что, хотя возможно скручивание пробега, точные данные можно получить из блока управления двигателем.

Для этого достаточно проверить количество моточасов.

При покупке важно оценить состояние автомобиля с точки зрения необходимости замены деталей подвески, таких как шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки. Также следует внимательно рассмотреть внешний вид автомобиля на предмет возможных повреждений кузовных элементов.