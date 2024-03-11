Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Применяют для озеленения садов и украшения цветников - канны
Филипп Киркоров обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову с просьбой о съемках в новом сезоне сериала
Автозагар: шаги для равномерного нанесения средства в домашних условиях
Как вкусно пожарить тунца до золотистой и хрустящей корочки: пять важных этапов
Турист из России поделился своим опытом брака с женщиной из Таиланда
SSC: археологи обнаружили древнейшие следы от примитивного плуга в Европе
Почему кошка не реагирует на свою кличку
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Из-за хуситов начался бум железнодорожных перевозок по РФ
Как хакеры могут похитить ваш Tesla, используя обычную WiFi-сеть

Mysk Inc: ученые обнаружили уязвимость в системе безопасности Tesla

1:00
Авто

Исследователи по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри из Mysk Inc. опубликовали видео на YouTube, в котором объяснили, как хакеры могут украсть ваш Tesla, используя хитрость социальной инженерии. Используя простое устройство, называемое Flipper Zero, исследователи создали собственную WiFi-сеть с названием "Tesla Guest", которая очень похожа на настоящую сеть на зарядных станциях Tesla.

Mysk Inc: ученые обнаружили уязвимость в системе безопасности Tesla
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

После подключения к этой сети жертва перенаправляется на фальшивую страницу входа Tesla, где хакеры крадут логин, пароль и двухфакторный код аутентификации. Затем они используют украденные учетные данные для входа в приложение Tesla и настройки нового цифрового ключа для управления автомобилем.

Исследователи обратили внимание на уязвимость в системе, но Tesla заявила, что не считает это проблемой. Миск предложил решение проблемы — сделать обязательной аутентификацию по физической карте ключа и уведомлять владельцев об создании нового цифрового ключа.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Сводка с фронта: ВС РФ начали "щёлкать" технику НАТО в тылу. Очередной котёл для ВСУ
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Последние материалы
Из-за хуситов начался бум железнодорожных перевозок по РФ
Диетический майонез из йогурта: готовится без высококалорийного растительного масла и желтка
Необходим ли растениям душ?
Секреты здоровой кожи: Как предотвратить преждевременное старение
Kia медиа центр: Kia EV9 признан "Автомобилем года 2024" в Великобритании
Николас Кейдж снялся в пост-апокалиптическом триллере "Судная ночь в Аркадии"
Принцесса Кейт Миддлтон опровергла слухи о тяжелом состоянии семейным фото
Ученые обнаружили признаки паразитических инфекций у останков древних египтян
Картофель, жареный с луком, розмарином и тмином: любимое блюдо с новыми нотками
Инцидент на борту самолета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников