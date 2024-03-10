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Повторить успех модели Sakura любой ценой: Nissan намерен начать производство ультракомпактных электромобилей в 2028 году

Nissan начнёт собственное производство ультракомпактных электромобилей

1:33
Авто

Nissan рассматривает возможность запуска собственного производства ультракомпактных электромобилей, вдохновленного значительным успехом модели Sakura, выпускаемой Mitsubishi Motors.

Nissan начнёт собственное производство ультракомпактных электромобилей
Фото: Openverse by 先従隗始 is licensed under CC0 1.0

Планы включают перенос производства на свой завод, расположенный на южном острове Кюсю, в течение финансового года, начинающегося в апреле 2028 года.

Модель Sakura стала бестселлером на японском рынке легковых электромобилей в 2023 году, удерживая долю рынка в 42%. За время с момента её появления в середине 2022 года было продано почти 64 тыс. автомобилей. Это является значимым достижением для Nissan, особенно учитывая конкуренцию от американского производителя Tesla и китайского лидера BYD.

Перенос производства позволит Nissan увеличить маржу прибыли и укрепить позиции на рынке электромобилей. Предполагается, что эта инициатива также поспособствует улучшению эффективности производства и снижению затрат. Продажи электромобилей категории "кей кар", предназначенных для внутреннего рынка Японии, увеличиться, поскольку эти автомобили более доступны по цене и удобны для коротких поездок, сообщает TOKYO.

Nissan планирует освободить мощности для производства ультракомпактных электромобилей, переместив производство других моделей на другую часть своей производственной площадки. Это позволит компании эффективнее использовать свои ресурсы и обеспечить устойчивый рост в сегменте электромобилей.

Электромобиль Nissan Leaf: что важно знать перед покупкой?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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