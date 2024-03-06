Почему заправляться 92-м бензином может привести к поломке вашего автомобиля? Можете долго промучаться в сервисе

Многие современные зарубежные автомобили с турбомоторами снабжены загадочными наклейками, разрешающими использовать 92-й бензин.
Однако эксперты предупреждают, что это может быть опасно, особенно для двигателей с высокой степенью сжатия.
Несмотря на разрешение производителей, регулярная заправка 92-м бензином может вызывать детонацию и преждевременное износ двигателя. Рекомендуется выбирать более высокооктановые виды бензина, такие как 95-й или даже 100-й, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать возможных поломок.
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