Почему заправляться 92-м бензином может привести к поломке вашего автомобиля? Можете долго промучаться в сервисе

Почему заправка 92-м бензином может быть опасна для современных автомобилей с турбомоторами?

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Многие современные зарубежные автомобили с турбомоторами снабжены загадочными наклейками, разрешающими использовать 92-й бензин.

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Однако эксперты предупреждают, что это может быть опасно, особенно для двигателей с высокой степенью сжатия.

Несмотря на разрешение производителей, регулярная заправка 92-м бензином может вызывать детонацию и преждевременное износ двигателя. Рекомендуется выбирать более высокооктановые виды бензина, такие как 95-й или даже 100-й, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать возможных поломок.