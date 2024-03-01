Катастрофа или возрождение? Что происходит с автопромом Санкт-Петербурга

Автозаводы Санкт-Петербурга потеряли несколько тысяч работников

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В 2023 году в Санкт-Петербурге произошел значительный спад численности работников, занятых в автопроме, сократившись до 4 тысяч человек, в сравнении с лучшими временами, когда их было 12 тысяч.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company is licensed under CC BY-SA 4.0

Эта ситуация обусловлена как западными санкциями, так и приостановкой работы местных автомобильных заводов. Несмотря на это, на бывших заводах Nissan и Toyota планируется запустить производство автомобилей под брендами Xcite и Aurus соответственно, а завод ХММР готовится к началу серийного производства.

Возрождение автопрома может стать реальностью в ближайшие годы, благодаря новым производственным мощностям, созданию новых рабочих мест и поддержке экономики города.