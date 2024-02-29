Запрещено! Какие детали автомобиля в России нельзя менять без разрешения

ГИБДД предостерегла водителей от смены фар и дисков без спецразрешения

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Многие водители в России не осведомлены о том, что в настоящее время запрещено самостоятельно менять определенные детали в автомобиле без специального разрешения. Портал njcar.ru обратился в ГИБДД, чтобы выяснить полный перечень запчастей автомобиля, замену которых нельзя осуществлять без предварительного разрешения.

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Представители ГИБДД подчеркнули, что согласно статье 12.5 КоАП РФ, нарушителям, вносящим незаконные изменения в конструкцию транспортного средства, грозит штраф до 5 000 рублей, а в случае повторного нарушения может быть применено лишение прав на срок до одного года.

Основной запрет касается кузовных деталей, таких как бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, фары, диски, зеркала, рейлинги и другие компоненты. В случае аварии или при большой скорости эти части могут оторваться и представлять опасность для других участников дорожного движения.

Поэтому они должны быть сертифицированы производителем или протестированы в специализированной лаборатории перед установкой.

Например, если владелец автомобиля хочет заменить заводской бампер на нестандартный, это нельзя сделать без предварительного разрешения. Перед установкой нестандартной детали необходимо получить разрешение и зарегистрировать изменения в ГИБДД.

Важно, чтобы новый бампер имел надёжные крепления и был изготовлен из прочного материала, который не образует острых осколков при столкновении. То же самое касается замены стекол и зеркал.

Салонные детали, такие как руль, сиденья, панель приборов, центральная консоль и другие элементы, спроектированы для обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Их замена без специального разрешения может негативно сказаться на общей безопасности автомобиля.

Представители ГИБДД отметили, что часто водители самостоятельно меняют штатные диски на колеса другого размера, что также запрещено, поскольку это может существенно изменить характеристики автомобиля.

Использование нестандартных дисков приводит к увеличению нагрузки на двигатель и трансмиссию, а также вызывает ошибки в работе спидометра, что негативно сказывается на безопасности транспортного средства.