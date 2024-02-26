Избегайте проблем с топливной системой: почему переполненный бензобак опасен

До отказа заполненный бензобак может привести к различным дефектам в системе подачи топлива, сообщил автоэксперт Максим Рязанов агентству "Прайм".
По его мнению, одним из основных рисков является возможность нарушений в системе вентиляции бака, что может привести к вытеканию бензина через дренажные трубки. Эта неисправность может остаться незамеченной водителем, что делает её особенно опасной. Кроме того, специалист отметил, что переполненный бензобак может вызвать разрядку аккумулятора.
Также эксперт указал на то, что при заправке "до верха" небольшое количество топлива может вытечь на лакокрасочное покрытие кузова, что со временем может привести к его разрушению.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.