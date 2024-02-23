Какие пикапы остаются самыми ценными через пять лет?

Эксперты из агентства "Автостат" определили пятилетние пикапы с лучшей остаточной стоимостью на основе данных за 2023 год.
В списке лидеров оказались Isuzu D-Max, Toyota Hilux, Foton Tunland, Volkswagen Amarok и Fiat Fullback.
Остаточная стоимость Isuzu D-Max оценена в 143,9%, что означает возможность продажи данной модели в среднем в 1,4 раза дороже начальной цены. Причиной высокой остаточной стоимости называется рост цен на автомобили.
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