Какие пикапы остаются самыми ценными через пять лет?

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Isuzu D-Max возглавил рейтинг пятилетних пикапов с лучшей остаточной стоимостью

0:42
Авто

Эксперты из агентства "Автостат" определили пятилетние пикапы с лучшей остаточной стоимостью на основе данных за 2023 год.

Isuzu D-Max возглавил рейтинг пятилетних пикапов с лучшей остаточной стоимостью
Фото: Wikipedia by Chanokchon is licensed under CC BY-SA 4.0

В списке лидеров оказались Isuzu D-Max, Toyota Hilux, Foton Tunland, Volkswagen Amarok и Fiat Fullback.

Остаточная стоимость Isuzu D-Max оценена в 143,9%, что означает возможность продажи данной модели в среднем в 1,4 раза дороже начальной цены. Причиной высокой остаточной стоимости называется рост цен на автомобили.

Ранее сообщалось, что Эксперт Васильев рассказал, как избежать ошибок при эксплуатации механической коробки передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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