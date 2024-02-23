Какие пикапы остаются самыми ценными через пять лет?

Isuzu D-Max возглавил рейтинг пятилетних пикапов с лучшей остаточной стоимостью

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Эксперты из агентства "Автостат" определили пятилетние пикапы с лучшей остаточной стоимостью на основе данных за 2023 год.

Фото: Wikipedia by Chanokchon is licensed under CC BY-SA 4.0

В списке лидеров оказались Isuzu D-Max, Toyota Hilux, Foton Tunland, Volkswagen Amarok и Fiat Fullback.

Остаточная стоимость Isuzu D-Max оценена в 143,9%, что означает возможность продажи данной модели в среднем в 1,4 раза дороже начальной цены. Причиной высокой остаточной стоимости называется рост цен на автомобили.

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