Эксперт рассказал о способах продления срока службы механической коробки переключения передач

Автоэксперт, Егор Васильев, выявил типичные ошибки, которые делают автовладельцы при использовании механической коробки передач. Основные проблемы связаны с неправильной методикой разгона, включая переключение передач без нажатия сцепления и несвоевременное переключение передач.
Он также отметил вредное привычное держание руки на рычаге переключения и советует избегать частых переключений на пониженную передачу.
Необходимо также избегать использование последней повышенной передачи, чтобы избежать поломок трансмиссии и серьезных финансовых затрат на ремонт.
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