Эксперт рассказал о способах продления срока службы механической коробки переключения передач

Эксперт Васильев рассказал, как избежать ошибок при эксплуатации механической коробки передач

Автоэксперт, Егор Васильев, выявил типичные ошибки, которые делают автовладельцы при использовании механической коробки передач. Основные проблемы связаны с неправильной методикой разгона, включая переключение передач без нажатия сцепления и несвоевременное переключение передач.

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Он также отметил вредное привычное держание руки на рычаге переключения и советует избегать частых переключений на пониженную передачу.

Необходимо также избегать использование последней повышенной передачи, чтобы избежать поломок трансмиссии и серьезных финансовых затрат на ремонт.