Эксперт рассказал о способах продления срока службы механической коробки переключения передач

Автоэксперт, Егор Васильев, выявил типичные ошибки, которые делают автовладельцы при использовании механической коробки передач. Основные проблемы связаны с неправильной методикой разгона, включая переключение передач без нажатия сцепления и несвоевременное переключение передач.

Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0