Новая тенденция на дорогах: как россияне перестали нервничать из-за начинающих водителей

Российские автомобилисты становятся более толерантными к начинающим водителям

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Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, в беседе с изданием "Народные новости", обсудил изменения в отношении россиян к начинающим водителям на дорогах.

Фото: openverse.org by El bicicletero is licensed under CC BY-SA 4.0.

По данным опроса, большинство респондентов (около 55%) воспринимают новичков без агрессии и предубеждений, а приблизительно 40% не разделяют участников дорожного движения на опытных и неопытных.

Это указывает на увеличение терпимости и вежливости среди автомобилистов. Кадаков также отметил общий тренд к более вежливому поведению на дорогах, связанный с ростом уровня жизни и культуры. Однако, он отметил, что нарушения правил и медлительность по-прежнему вызывают негатив у водителей, независимо от их опыта.