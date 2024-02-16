В ГИБДД рассказали, как объехать препятствие на дороге через сплошную и не получить штраф

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Важно придерживаться Правил дорожного движения (ПДД), чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Например, если вы движетесь по узкой дороге с одной полосой в каждом направлении, отделенными сплошной разметкой, и вдруг сталкиваетесь с сломанным грузовиком на вашей полосе, где действует запрет на обгон, то важно знать, как правильно поступить, чтобы избежать штрафов и сохранить ваши водительские права.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Несмотря на знак "Обгон запрещен" (знак 3.20), в данной ситуации можно выехать на полосу встречного движения, соблюдая ПДД. По определению в ПДД, обгон - это "процесс обгоняющего движения на встречной полосе с последующим возвращением на свою полосу". Однако в данной ситуации необходимо не обгонять, а объезжать препятствие. Согласно ПДД (пункт 1.2), препятствием считается стационарный объект, мешающий движению, такой как сломанное транспортное средство.

Перед тем как перестроиться на встречную полосу, необходимо оценить разметку. В данной ситуации используется разметка 1.11, предназначенная для разделения потоков транспорта в противоположных направлениях. Движение через встречную полосу в данном случае допустимо и не считается нарушением ПДД.

Важно помнить, что движение по обочине запрещено в соответствии с ПДД (пункт 9.9), и за нарушение этого правила предусмотрен штраф.