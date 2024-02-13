Что будет, если не вычистить снег из автомобильных арок: самая серьёзная опасность

Чем опасен снег, скопившийся в автомобильных арках: выводы автоэкспертов

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Для многих владельцев автомобилей зима — наименее желанное время года.

Фото: Wikipedia by Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Низкие температуры могут привести к трудностям с запуском двигателя, который не всегда заводится сразу. Усложненные дорожные условия, вызванные гололедицей и снегопадами, делают управление автомобилем более сложным.

Подобные проблемы не ограничиваются лишь крупными неудобствами. Например, снег может скапливаться в колёсных арках, что со временем может привести к серьёзным проблемам, отмечают эксперты.

Во время движения скопившийся снег обычно не вызывает значительных проблем, но если автомобиль стоит на месте долгое время, осадки могут превратиться в лёд из-за слякоти.

Это может привести к серьёзным проблемам с торможением, поскольку ледяной слой на арке может негативно сказаться на тормозной системе.

Кроме того, скопившийся снег может повредить материалы, из которых изготовлены подкрылок и крыло. Таким образом, очистка автомобильной арки от снега и льда становится необходимой процедурой в зимний период.