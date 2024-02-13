Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олег Газманов отменил концерты в подмосковных городах из-за проблем с контрактами
Песков: у Путина нет времени на предвыборные дебаты
Диетологи заявили, что жирное и сладкое натощак приводит к диспепсии
Кошачьи ритуалы: почему ваша кошка обнюхивает пищу перед едой
Российский удар по полигону ВСУ в Селидово уничтожил 1500 украинских солдат
Волейболистка из РФ Анна Лазарева начнёт выступать в США
Как собаки помогают выявить заболевания у своих хозяев
Американские учёные выяснили, что предки современных кошек издавали другие звуки
ВСУ в Авдеевке ночью начали самовольно покидать позиции, чтобы не попасть в окружение
Что будет, если не вычистить снег из автомобильных арок: самая серьёзная опасность

Чем опасен снег, скопившийся в автомобильных арках: выводы автоэкспертов

1:04
Авто

Для многих владельцев автомобилей зима — наименее желанное время года.

Чем опасен снег, скопившийся в автомобильных арках: выводы автоэкспертов
Фото: Wikipedia by Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Низкие температуры могут привести к трудностям с запуском двигателя, который не всегда заводится сразу. Усложненные дорожные условия, вызванные гололедицей и снегопадами, делают управление автомобилем более сложным.

Подобные проблемы не ограничиваются лишь крупными неудобствами. Например, снег может скапливаться в колёсных арках, что со временем может привести к серьёзным проблемам, отмечают эксперты.

Во время движения скопившийся снег обычно не вызывает значительных проблем, но если автомобиль стоит на месте долгое время, осадки могут превратиться в лёд из-за слякоти.

Это может привести к серьёзным проблемам с торможением, поскольку ледяной слой на арке может негативно сказаться на тормозной системе.

Кроме того, скопившийся снег может повредить материалы, из которых изготовлены подкрылок и крыло. Таким образом, очистка автомобильной арки от снега и льда становится необходимой процедурой в зимний период.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
В Авдеевке ВС РФ наступают с четырёх направлений, сотни метров до Часов Яра Дмитрий Плотников Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Как пользоваться патчами: cемь важных правил
Как пользоваться патчами: cемь важных правил
Последние материалы
Песков: у Путина нет времени на предвыборные дебаты
Диетологи заявили, что жирное и сладкое натощак приводит к диспепсии
Кошачьи ритуалы: почему ваша кошка обнюхивает пищу перед едой
Российский удар по полигону ВСУ в Селидово уничтожил 1500 украинских солдат
Чем опасен снег, скопившийся в автомобильных арках: выводы автоэкспертов
Волейболистка из РФ Анна Лазарева начнёт выступать в США
Как собаки помогают выявить заболевания у своих хозяев
Американские учёные выяснили, что предки современных кошек издавали другие звуки
ВСУ в Авдеевке ночью начали самовольно покидать позиции, чтобы не попасть в окружение
В башне "Федерация" в Москва-Сити сломались все лифты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников