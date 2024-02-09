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Зимняя парковка: 5 советов для избежания затруднений в холодные дни

Как нельзя парковаться зимой: три серьезные ошибки

1:05
Авто

Зимние условия, такие как снегопад, гололедица и мороз, могут серьезно затруднить жизнь водителей. К сожалению, многие водители делают грубые ошибки, которые только ухудшают ситуацию. Часто такие ошибки происходят при парковке.

Как нельзя парковаться зимой: три серьезные ошибки
Фото: openverse by 123df is licensed under CC BY-SA 3.0

Так что же следует избегать, когда оставляешь свой автомобиль на открытой местности в холодное время года?

Лужи

Зимой часто бывают оттепели, и в некоторых местах образуются лужи. Если ваше колесо оказывается в воде, это может привести к серьезным проблемам, особенно если вода замерзнет ночью. Паркуйтесь на ровном асфальте, чтобы избежать этого.

Сосульки

Не оставляйте автомобиль в местах, где есть риск падения сосулек. Перед парковкой убедитесь, что ледяные сосульки не висят прямо над вашим автомобилем.

Ветер

При парковке в зимний период учитывайте направление ветра. Предпочтительно парковаться так, чтобы ваш автомобиль был защищен от потока воздуха, например, зданием. Иначе вы рискуете обнаружить свой автомобиль заваленным снегом к утру.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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