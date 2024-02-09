Зимние условия, такие как снегопад, гололедица и мороз, могут серьезно затруднить жизнь водителей. К сожалению, многие водители делают грубые ошибки, которые только ухудшают ситуацию. Часто такие ошибки происходят при парковке.
Так что же следует избегать, когда оставляешь свой автомобиль на открытой местности в холодное время года?
Лужи
Зимой часто бывают оттепели, и в некоторых местах образуются лужи. Если ваше колесо оказывается в воде, это может привести к серьезным проблемам, особенно если вода замерзнет ночью. Паркуйтесь на ровном асфальте, чтобы избежать этого.
Сосульки
Не оставляйте автомобиль в местах, где есть риск падения сосулек. Перед парковкой убедитесь, что ледяные сосульки не висят прямо над вашим автомобилем.
Ветер
При парковке в зимний период учитывайте направление ветра. Предпочтительно парковаться так, чтобы ваш автомобиль был защищен от потока воздуха, например, зданием. Иначе вы рискуете обнаружить свой автомобиль заваленным снегом к утру.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.