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Секретные методы: как легко выбраться из снежной ловушки

Эксперты рассказали, как вытащить машину из снега и предотвратить застревание

0:59
Авто

В начале февраля Москву снова окутал снежный циклон, создавая традиционные зимние проблемы для водителей. В случае застревания автомобиля в снегу, несколько простых советов могут помочь быстро выбраться из этой ситуации.

Эксперты рассказали, как вытащить машину из снега и предотвратить застревание
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сначала следует выпрямить колеса, что облегчит выезд из снежной ситуации. Затем, если есть возможность, приспустить шины, чтобы увеличить пятно контакта снега. Важно управлять педалью газа мягко, чтобы избежать перегрева и повреждения резины. После этого следует очистить колеса от снега и льда, особенно при наличии полного привода.

Попытка тронуться должна осуществляться на низкой передаче, с минимальным крутящим моментом и аккуратным использованием педали акселератора. Если колеса начинают пробуксовывать, стоит перейти к движению вперед-назад для выхода из ловушки. Кроме того, важно выбирать правильные зимние шины, иметь лопату в автомобиле и уменьшать нажатие на газ для предотвращения застревания.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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