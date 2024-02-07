Легкое решение зимней проблемы: избавляемся от замерзания лобового стекла без химии

Эксперты рассказали, как защитить лобовое стекло от замерзания

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Зимней проблемой для водителей часто становится замерзание лобового стекла автомобиля, особенно если машина долго находилась под открытым небом. В результате поверхность покрывается тонким слоем льда, что делает стекло непрозрачным и требует длительного времени на очистку перед поездкой.

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Однако эту проблему можно легко предотвратить, используя специальное средство под названием "антилёд". Но вместо того чтобы прибегать к автомобильной химии, можно приготовить эффективную смесь самостоятельно из доступных ингредиентов.

Для этого достаточно смешать девятипроцентный столовый уксус с водой в определенной пропорции. Получившуюся жидкость следует налить в пульверизатор и опрыскать ею лобовое стекло автомобиля. Эту процедуру лучше провести вечером, оставив автомобиль во дворе на ночь.

Пользуясь этим методом, утром водитель обнаружит, что его "лобовуха" не покрыта льдом, и ему нужно будет лишь очистить стекло от снега перед поездкой.