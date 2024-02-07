Опасность на колесах: почему заправка авто с работающим двигателем — плохая идея

Эксперты объяснили, почему не рекомендуется заправлять автомобиль, когда двигатель работает.
Те, кто пренебрегает установленными правилами безопасности, подвергают опасности не только себя, но и окружающих.
Важно помнить, что для возникновения пожара достаточно малейшего искры. Несмотря на то, что бензобак находится на некотором удалении от двигателя, риск возгорания топлива не следует недооценивать.
Особую опасность в таких случаях представляет катализатор, который может разогреться до 900 градусов. Соприкосновение с бензином может иметь непредсказуемые последствия.
Еще одной причиной проблем может стать сбой в электронике автомобиля. При заправке с работающим двигателем могут возникнуть ошибки в системе управления двигателем, что может привести к появлению ошибок на приборной панели, включая "Check Engine".
В крайнем случае, система может заблокировать работу двигателя, что потребует обращения в автосервис.
Еще одной проблемой, которая может возникнуть при заправке с работающим двигателем, является возможность засорения топливного фильтра. Грязь, осевшая в узлах, может подняться вверх, что приведет к неполадкам при запуске мотора.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.