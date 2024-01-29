Почему она так часто ломается? Водителям объяснили, что не стоит делать, чтобы двери автомобиля прослужили

Эксперты портала NJcar выделили ряд привычек водителей, которые могут привести к поломкам дверей автомобиля. В частности, не рекомендуется сильно хлопать дверьми, так как это может повредить замки.
Опираться сверху на открытые двери также не рекомендуется, даже если вес человека невелик, так как это может вызвать износ петель.
Эксперты также предупреждают от резкого и сильного открывания дверей, что может привести к износу и появлению люфта. Поддерживать двери при открытии и закрытии рекомендуется для предотвращения повреждений.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.