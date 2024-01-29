Почему она так часто ломается? Водителям объяснили, что не стоит делать, чтобы двери автомобиля прослужили

Эксперты рассказали о привычках водителей, приводящих к поломкам дверей автомобиля

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Эксперты портала NJcar выделили ряд привычек водителей, которые могут привести к поломкам дверей автомобиля. В частности, не рекомендуется сильно хлопать дверьми, так как это может повредить замки.

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Опираться сверху на открытые двери также не рекомендуется, даже если вес человека невелик, так как это может вызвать износ петель.

Эксперты также предупреждают от резкого и сильного открывания дверей, что может привести к износу и появлению люфта. Поддерживать двери при открытии и закрытии рекомендуется для предотвращения повреждений.