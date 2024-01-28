В ГИБДД назвали три ситуации, когда водитель может не останавливаться по требованию ДПС

2:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Водителю всегда необходимо соблюдать законные требования представителей полиции. Тем не менее, иногда могут возникнуть ситуации, когда у водителя возникают сомнения относительно законности данных требований. Согласно информации, полученной порталом njcar.ru у представителя ГИБДД, есть определенные шаги, которые следует предпринять в таких случаях.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Для того чтобы остановить автомобиль на дороге, инспектору ГИБДД необходимо следовать определенным правилам. Обычно сотрудник ДПС действует в составе специального экипажа, состоящего, как минимум, из двух человек. Это предосторожность, принятая для обеспечения безопасности сотрудников и предотвращения возможных случаев коррупции.

Экипаж обычно передвигается на патрульном автомобиле с полицейской окраской и включенными проблесковыми маячками.

Если вы заметите человека в полицейской форме, машущего жезлом, особенно если рядом с ним находятся люди в гражданской одежде и отсутствует патрульная машина с атрибутами ГИБДД, это может вызвать беспокойство. В таких случаях рекомендуется быть бдительным. Возможно, перед вами криминальные элементы, пытающиеся совершить незаконные действия.

В таких ситуациях рекомендуется проигнорировать требования и немедленно двигаться к ближайшему полицейскому участку или стационарному пункту ГИБДД, чтобы сообщить о подозрительных личностях на дороге.

То же самое следует делать, если в темное время суток вы видите сотрудника ДПС без патрульной машины, требующего остановиться, в существенном удалении от населенных пунктов и стационарных постов ГИБДД, или если человек с жезлом не соответствует форме и не имеет при себе полицейского жетона.

Быстрое реагирование может помочь предотвратить преступление и, возможно, спасти чью-то жизнь. Также важно немедленно звонить по номеру 112, чтобы сообщить оператору о текущей ситуации. Необходимо учитывать, что игнорирование требования полицейского остановиться, согласно части 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях, может повлечь штраф для водителя в размере от 500 до 800 рублей.

Однако следует помнить, что ценность человеческой жизни и здоровья важнее этих денежных сумм.