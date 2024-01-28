Как защитить себя: что делать, если алкотестер ошибочно показал наличие алкоголя при полной трезвости

В ГИБДД назвали способ избежать наказания, если алкотестер показал наличие алкоголя

2:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Наиболее серьезным нарушением правил дорожного движения остается управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что предусмотрены строгие наказания. Даже если водитель не проявляет признаков алкогольного воздействия, сотрудники ДПС имеют право провести проверку с использованием алкотестера.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Однако даже абсолютно трезвый человек не может быть полностью уверен в отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе из-за различных факторов, влияющих на результаты экспертизы. Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, как вести себя трезвому водителю, если алкотестер показывает наличие алкоголя.

Существует несколько потенциальных проблем с переносным алкотестером, включая его неисправности или неправильное использование. Кроме того, результаты теста могут быть искажены из-за употребления определенных продуктов.

Если полицейские требуют у водителя пройти тест на алкоголь с использованием алкотестера, важно убедиться, что процедура соблюдает все правила и нормы. Сначала полицейские составляют протокол об отстранении водителя от управления автомобилем, а затем процедура освидетельствования проводится в присутствии двух свидетелей или при наличии видеозаписи.

Перед водителем и свидетелями показывают выключенный алкотестер и одноразовый мундштук в индивидуальной упаковке, которую вскрывают. Показания прибора демонстрируются водителю и свидетелям на приборе и фиксируются в трех экземплярах.

Если алкотестер показывает положительный результат, несмотря на трезвое состояние водителя, ему следует немедленно сообщить о несогласии с результатами и требовать медицинской экспертизы. Все эти детали должны быть подробно описаны в протоколе.

В этом случае сотрудники ДПС должны составить дополнительный протокол о направлении на медицинскую экспертизу, подписанный двумя свидетелями. Инспектор ДПС не только должен доставить водителя в медицинское учреждение, но и вернуть его обратно к автомобилю, если результаты экспертизы подтвердят отсутствие алкоголя в организме.

Врачи используют более точные медицинские приборы, минимизируя вероятность ошибки. В случае отсутствия алкоголя в крови водителя, наказание не применяется, отметили в ГИБДД.