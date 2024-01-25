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Изменения в авторынке России: электрокары взлетают, Volkswagen и Zeekr лидируют

В России электромобили по объему продаж сравнялись с дизельными машинами

2:40
Авто

В текущем 2023 году в России было продано немного более миллиона новых легковых автомобилей, в основном с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров отмечаются значительным ростом в 4,5 раза.

В России электромобили по объему продаж сравнялись с дизельными машинами
Фото: openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Электромобильный рынок в России развивается, хотя не так быстро, как хотелось бы. Однако продажи электромобилей резко увеличились, что свидетельствует о большом потенциале. В 2023 году было реализовано 14 408 новых электрокаров, что на 366% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на небольшие объемы, эти цифры уже сопоставимы с продажами дизельных автомобилей, по информации от 110 km. ru.

В прошлом году китайская компания Zeekr стала самым популярным брендом электрокаров в России, реализовав 3 741 автомобиль. У бренда есть три модели с самой доступной стоимостью 4 млн рублей. На втором месте в рейтинге оказался Volkswagen, продавший 2 103 электрокара. Особенно востребованы две модели — ID.4 и ID.6, стоимость которых начинается от 3 млн рублей.

В пятерку самых востребованных электрокаров в 2023 году также входит российский Evolute с результатом в 2 028 проданных авто. У бренда уже есть три модели в продаже, а еще две находятся в разработке, начальная цена — от 1,56 млн рублей.

Рейтинг самых популярных электрокаров выглядит следующим образом: Zeekr X — 488 штук (от 4 000 000 рублей), Voyah Free — 536 шт. (от 9 140 000 рублей), Москвич 3е — 575 единиц (от 3 030 000 рублей), Evolute i-Joy — 604 ед. (от 3 100 000 рублей), Hongqi E-HS9 — 610 штук (от 7 000 000 рублей), Volkswagen ID.6 — 640 штук (от 4 400 000 рублей), Tesla Model Y — 771 экземпляр (от 7 500 000 рублей), Volkswagen ID.4 — 1308 машин (от 3 000 000 рублей), Evolute i-Pro — 1417 экземпляров (от 1 560 000 рублей), Zeekr 001 — 2932 экземпляра (от 6 990 000 рублей).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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