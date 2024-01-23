Вот так легко вас постоянно обманывают на заправке: будьте внимательны!

С каждым днем десятки, а возможно, и сотни владельцев автомобилей сталкиваются с проблемой недолива топлива на российских АЗС. Но это не единственный вид мошенничества, который происходит в этой сфере. Эксперт, хорошо осведомленный о ситуации внутри, рассказал журналисту о разнообразных случаях обмана в заправочном бизнесе.
Бывший сотрудник крупной сети АЗС рассказал, что недолив топлива на самом деле не является наиболее распространенным нарушением на российских АЗС. Гораздо чаще мошенничество происходит во время отгрузки топлива из бензовоза. В этот момент топливо часто смешивается с другими видами, такими как бензин с соляркой или наоборот. Затем владелец АЗС решает, как поступить в зависимости от пропорций смешивания — продать смешанное топливо или отправить его на переработку.
Эксперт подчеркнул, что владельцам автомобилей следует быть бдительными при заправке и проверять паспорт на горючее на свежесть. Он также предупредил о возможности недолива на 50-100 граммов, что трудно заметить без внимательной проверки.
Кроме того, специалист рассказал о заправках-обманках, представляющих себя под видом крупных брендов, но фактически не имеющих к ним никакого отношения. Он посоветовал избегать таких АЗС и обращать внимание на контроль качества топлива и сопутствующих товаров.
Эксперт также подчеркнул риски при покупке продуктов питания на АЗС, таких как выпечка, сосиски и пирожки, предупреждая, что они могут иметь просроченный срок годности и низкое качество, так как хранятся в условиях, далеких от идеальных.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.