Вот так легко вас постоянно обманывают на заправке: будьте внимательны!

Россиянам рассказали о том, как всех обманывают на заправках

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С каждым днем десятки, а возможно, и сотни владельцев автомобилей сталкиваются с проблемой недолива топлива на российских АЗС. Но это не единственный вид мошенничества, который происходит в этой сфере. Эксперт, хорошо осведомленный о ситуации внутри, рассказал журналисту о разнообразных случаях обмана в заправочном бизнесе.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Бывший сотрудник крупной сети АЗС рассказал, что недолив топлива на самом деле не является наиболее распространенным нарушением на российских АЗС. Гораздо чаще мошенничество происходит во время отгрузки топлива из бензовоза. В этот момент топливо часто смешивается с другими видами, такими как бензин с соляркой или наоборот. Затем владелец АЗС решает, как поступить в зависимости от пропорций смешивания — продать смешанное топливо или отправить его на переработку.

Эксперт подчеркнул, что владельцам автомобилей следует быть бдительными при заправке и проверять паспорт на горючее на свежесть. Он также предупредил о возможности недолива на 50-100 граммов, что трудно заметить без внимательной проверки.

Кроме того, специалист рассказал о заправках-обманках, представляющих себя под видом крупных брендов, но фактически не имеющих к ним никакого отношения. Он посоветовал избегать таких АЗС и обращать внимание на контроль качества топлива и сопутствующих товаров.

Эксперт также подчеркнул риски при покупке продуктов питания на АЗС, таких как выпечка, сосиски и пирожки, предупреждая, что они могут иметь просроченный срок годности и низкое качество, так как хранятся в условиях, далеких от идеальных.