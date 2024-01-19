Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?

Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения

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Каждый владелец автомобиля, используя свой транспорт, сталкивается с загадочной проблемой: уровень антифриза в расширительном бачке уменьшается до критической точки, и добавление новой жидкости не всегда решает эту проблему. Рассмотрим, в чем суть бездонного бачка, и ищем возможные поломки по характерным симптомам. Почему уровень антифриза падает?

Фото: openverse.org by spotzilla is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Объем антифриза, добавленного в систему охлаждения автомобиля, постепенно уменьшается во всех машинах разных марок и моделей — это нормальное явление, с которым водитель должен быть готов к моральному уровню. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости, даже если ваш автомобиль кажется надежным и исправным. Пропустите этот момент, и вы рискуете перегреть двигатель.

Современный антифриз представляет собой смесь этиленгликоля и воды в пропорции 65 на 35%, дополненную антикоррозийными добавками. Этот состав предотвращает замерзание при низких температурах и закипание при рабочей температуре, превышающей 100-120 градусов Цельсия на некоторых современных двигателях. Система охлаждения в большинстве современных автомобилей работает по замкнутому принципу, не связанному с атмосферой.

Но, несмотря на полную герметизацию контура, уровень антифриза может снижаться из-за действия аварийного клапана в крышке расширительного бачка. Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому уровню, клапан срабатывает, вызывая мгновенное закипание жидкости и выброс паров на дорогу. Это является основной причиной естественного снижения уровня антифриза в системе. Кроме того, проблемы с термостатом, забитым радиатором и неисправным вентилятором могут спровоцировать открытие клапана.

Также следует учитывать влияние температуры воздуха на уровень охлаждающей жидкости в бачке: при низких температурах ее объем естественным образом уменьшается, а с повышением возвращается в норму. При проверке уровня антифриза в бачке всегда учитывайте окружающую температуру.

Практически невозможно обнаружить полностью исправную и герметичную систему охлаждения двигателя. Небольшие потери антифриза могут происходить в различных местах из-за особенностей этой жидкости: она становится более текучей при высокой температуре. Существует несколько мест, на которые следует обратить внимание при снижении уровня охлаждающей жидкости.

Множество шлангов и трубок системы охлаждения изготавливаются из резины, которая может слегка пропускать жидкость из-за постоянной вибрации, резких перепадов температуры и агрессивной среды. Часто протекают не сами шланги, а их соединения с двигателем, радиатором и системой отопления.

Протечки радиаторов могут быть особенно трудными для обнаружения, так как они частично скрыты под бампером и рядом с радиатором кондиционера. Малейшие повреждения могут привести к утечке жидкости, а выявить проблему бывает сложно. Протечки также могут произойти в системе отопления салона.

Еще одной причиной снижения уровня антифриза может быть утечка воды из системы охлаждения. Нередко это связано с повреждением радиатора или шлангов.

Подтекание водяного насоса может быть еще одной причиной потери антифриза. Износ сальника крыльчатки или уплотнительной прокладки может вызвать утечку жидкости.

Корпус термостата, отвечающего за управление системой охлаждения, также может быть местом утечки. Пластмассовая деталь подвержена деформации под воздействием температуры, что может привести к утечке охлаждающей жидкости.

Прогар прокладки головки блока цилиндров является серьезной поломкой, при которой антифриз проникает внутрь двигателя. Это может произойти из-за повреждения самой прокладки или износа блока цилиндров.

Трещина в головке или блоке цилиндров также может привести к утечке антифриза внутрь двигателя, требуя серьезных ремонтных работ или даже замены всего двигателя.

Снижение уровня антифриза в системе охлаждения автомобиля может быть вызвано различными причинами, и важно внимательно отслеживать любые изменения и своевременно устранять проблемы.